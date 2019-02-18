Число сторонников теории плоской Земли растет благодаря YouTube

Исследования показали, что YouTube играет важную роль в убеждении ряда людей в том, что Земля плоская. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи опросили 30 человек на двух конференциях сторонников теории плоской Земли и обнаружили, что зачастую в качестве аргумента ими цитируются видео, просмотренные на YouTube.

"На YouTube много полезной информации, но также много дезинформации. Вера в то, что Земля плоская, сама по себе не обязательно вредна, но она связана с недоверием к институтам и власти в целом", - сказала профессор Эшли Ландрум из Техасского технического университета, которая проводила исследование.

По ее словам, ученым необходимо создавать свои собственные видеоролики на сайте, которые бы боролись с дезинформацией.