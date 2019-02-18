Британская авиакомпания Flybmi разорилась

Британские пассажиры оказались в затруднительном положении после того, как бюджетная авиакомпания Flybmi отменила свои рейсы в связи с банкротством, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В качестве причин банкротства представители перевозчика назвали рост цен на топливо и неопределенное будущее Великобритании после Brexit.

В заявлении также отмечается, что сложившаяся ситуация отражает более широкие трудности в региональной авиационной отрасли: "На фоне всего этого, акционеры компании больше не могут продолжать финансировать бизнес, несмотря на то, что за последние шесть лет объем инвестиций составил более 40 миллионов фунтов стерлингов (около трех с половиной миллиардов рублей)".

Некоторые пассажиры Flybmi узнали о проблемах авиакомпании только после регистрации на рейс и прохождения предполетного досмотра.

Так, Ханна Прайс из Портисхеда (графство Сомерсет) рассказала, что ей предстоит семичасовая поездка из Брюсселя в Амстердам, откуда она сможет вернуться в Бристоль. Ее рейс из Брюсселя авиаперевозчик Flybmi отменил. По словам Ханны, она заплатила 130 фунтов (около 11 тысяч рублей) за обратный билет и до сих пор ничего не слышала о компенсации от авиакомпании. "Я паниковала, но не была удивлена, - рассказывает Ханна. - По словам представителей авиакомпании, Brexit был одной из причин случившегося с ней. Невероятно грустно видеть, как такое происходит с нашей страной".



Бухгалтер Ричард Эдвардс из Западного Сассекса вместе с женой Шарлоттой и тремя детьми планировал вылететь из Бристоля в Мюнхен, но их рейс отменили после того, как они уже прошли проверку службы безопасности.

А пассажир Эндрю Холмс, летевший на последнем рейсе Flybmi из Брюсселя в Ньюкасл, остался без своего багажа. "Авиакомпания потеряла мою сумку, и теперь никто не может взять на себя ответственность за нее", - сообщил Холмс.



Один сердитый пассажир по имени Том написал в соцсети: "Привет, Flybmi, подскажи, как я должен рассказать своей подруге о том, что наш новорожденный ребенок не сможет познакомиться со своими бабушкой и дедушкой, потому что ты не можешь управлять финансами?"

Генеральный секретарь Британской ассоциации пилотов (Balpa) Брайан Струттон заявил, что крах Flybmi - ужасная новость для всех сотрудников. "Нашими ближайшими шагами будет поддержка пилотов Flybmi и поиск возможности сохранения их рабочих мест", - сказал Струттон.



Управление гражданской авиации (CAA) заявило, что пассажирам Flybmi следует обратиться к своему страховщику, поскольку в их полис могут быть включены компенсации перелетов в подобном случае.

Если билеты были частью тура, то представители ведомства рекомендуют связаться с туристической фирмой. Если у компании есть лицензия организатора авиаперевозок, то она должна предоставить билеты на альтернативные рейсы, либо предоставить полный возврат средств.

