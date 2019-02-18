Кадыров назначил и.о. главы Чечни из-за нетрудоспособности
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал распоряжение о назначении председатели правительства республики Муслима Хучиева временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом говорится на сайте администрации главы и правительства Чечни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В документе говорится, что обязанности возложены на Хичева в связи с "временной нетрудоспособностью" главы республики с 11 февраля.
"Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности" возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 11 февраля. 2019 года", - говорится в документе.
17 февраля на сайте появилось сообщение, что Кадыров находится с визитом в Абу-Даби, куда прибыл по приглашению наследного принца Мухаммеда бен Зайед Аль-Нахайана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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