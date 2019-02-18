Победивший рак тренер возглавил сборную Парагвая
Новым главным тренером сборной Парагвая назначен Эдуардо Бериццо. Об этом сообщает официальный сайт Парагвайской ассоциации футбола. Условия контракта аргентинского специалиста не разглашаются. Его презентация в новой должности состоится 22 февраля. передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
На посту наставника парагвайской национальной команды Бериццо сменил Хуана Карлоса Осорио, который ушел в отставку спустя полгода после назначения. Осорио возглавил сборную Парагвая в сентябре 2018 года и провел с ней один товарищеский матч - против ЮАР (1:1).
Бериццо будет готовить сборную Парагвая к Кубку Южной Америки, который состоится летом в Бразилии. Кстати, недавно состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.
49-летний специалист в прошлом тренировал "Эстудиантес", "О'Хиггинс", "Сельту", "Севилью" и "Атлетик". В конце ноября 2017 года стало известно, что Бериццо болен раком предстательной железы. Позже он перенес операцию, а в начале декабря был выписан из больницыСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В США пожарные спасли застрявшую на дереве пуму
Неожиданно появившийся скорпион напугал людей на борту самолета
Эрдоган заявил о регулярных попытках США отговорить его от покупки С-400
Швейцарская полиция разыскивает украденный огромный стейк
Мусульманин решил судиться с московским рестораном из-за бургера с беконом
Продюсеры внесли изменения в предстоящую церемонию вручения "Оскаров"
В США пожарные спасли застрявшую на дереве пуму
Неожиданно появившийся скорпион напугал людей на борту самолета
Швейцарская полиция разыскивает украденный огромный стейк
В Ираке женщина родила семерых детей сразу
17 фактов о глазах, которые вас поразят - ВИДЕО
Победивший рак тренер возглавил сборную Парагвая
Кадыров назначил и.о. главы Чечни из-за нетрудоспособности
В США умер моряк с фотографии "Поцелуй"
Британская авиакомпания Flybmi разорилась
В интернет попали почти 3 млн разговоров жителей Швеции с врачами
Что если всё население Земли поместить в один город - ВИДЕО
Эрдоган обвинил НАТО в поставках оружия террористам
Подросток на спор ударил полицейского в Москве
Число сторонников теории плоской Земли растет благодаря YouTube
В Индии скоростной поезд сломался из-за стада коров
В Бакинском книжном центре прошла встреча с Натигом Расулзаде - ФОТО
Азербайджан выставbт на приватизацию почти 100 гособъектов
-
18 Фев. 10:40 11 341
-
18 Фев. 11:29 9 266
-
18 Фев. 15:55 6 011
-
18 Фев. 12:49 5 042
-
18 Фев. 14:34 4 343