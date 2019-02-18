В США умер моряк с фотографии "Поцелуй"
Ветеран ВВС США Джордж Мендонса, запечатленный на знаменитой фотографии военных лет "Поцелуй", умер в США на 96-м году жизни. Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на его дочь Шарон Моллер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Она рассказала, что причиной смерти Мендонса стала острая сердечная недостаточность. Он скончался в доме для престарелых в городе Мидлтаун (штат Род-Айленд). Во вторник ему исполнилось бы 96 лет, сказала его дочь.
Медсестра Грета Циммер Фридман, которую целует на фотоснимке Мендонса, скончалась в сентябре 2016 года на 93-м году жизни.
14 августа 1945 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке после объявления 33-м президентом США Гарри Трумэном об окончании войны с Японией собралась ликующая толпа более чем из 2 млн человек. 21-летняя Фридман тогда была ассистентом стоматолога, прямо с рабочего места вместе с остальными она выбежала на улицу, когда услышала об окончании войны. В тот момент к ней подошел молодой моряк Мендонса, которого она до этого ни разу не встречала, и поцеловал. Молодую пару запечатлел фотограф Альфред Эйзенштадт.
Впоследствии это фото было перепечатано в журнале Life, моментально став для всех американцев символом победы во Второй мировой войне. Фотография известна во всем мире как "Поцелуй", но ее настоящее название - "День победы над Японией на Таймс-сквер".
Сама Фридман признавала, что поцелуй "не был чем-то романтическим", а просто спонтанным "празднованием победы". Как рассказывал Мендонса, у него в тот день было свидание с другой медсестрой, Ритой Петри, на которой он позже женился.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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