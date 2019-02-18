В Ираке женщина родила семерых детей сразу

18 февраля 2019 23:31

В Ираке местная жительница родила сразу семь младенцев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения провинции Дияла, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что 25-летняя женщина естественным путем родила сразу мальчика и шесть девочек.

Директор больницы аль-Баттуль Али Шариф заявил, что здоровье женщины и детей хорошее, и назвал это событие "беспрецедентным" для Ирака.

Он добавил, что родители выразили восхищение и удивление от прибавления в семье.

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