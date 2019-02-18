Мусульманин решил судиться с московским рестораном из-за бургера с беконом

18 февраля 2019 23:36

В Москве обнаруживший бекон в своем бургере с курицей мужчина намерен подать в суд на ресторан быстрого питания, пишет "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мусульманин по вероисповеданию собирается судиться с рестораном после того, как обнаружил в кусочки бекона, которых не должно было быть в числе ингредиентов.

32-летний мужчина решил съесть гамбургер и заглянул в ресторан быстрого питания на Первомайской улице. Он заказал бутерброд, в состав которого входят курица на гриле, два вида сыра, лук и овощи. Но съев часть бургера, мужчина увидел, что внутри находятся кусочки бекона.

По его словам, невнимательный персонал заставил его испытывать муки совести из-за совершенного греха.

По словам адвоката мужчины, заведение признало свою ошибку и пообещало провести дополнительное обучение сотрудников, а с провинившимся побеседовать. Но мужчина намерен подать исковое заявление о компенсации морального вреда.

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