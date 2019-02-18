Эрдоган заявил о регулярных попытках США отговорить его от покупки С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США постоянно уговаривают Стамбул отказаться от покупки российских ЗРК С-400, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что НАТО не возражает против подобного контракта.

"Но почему мы должны отказаться? Мы имеем право использовать различные системы. В НАТО ясно сказали, что это не создаст проблем. Греция имеет C-300 в течение многих лет, но вы ей ничего не говорите", - сказал Эрдоган.