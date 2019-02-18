Неожиданно появившийся скорпион напугал людей на борту самолета

Пассажиры самолета, следовавшего из индонезийского города Пеканбару в Джакарту, были напуганы оказавшимся на борту самолета скорпионом, сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когда самолет приземлился в Джакарте, один из пассажиров открыл багажный отсек, чтобы достать свою сумку. Вместе с вещами в салоне оказался 30-сантиметровый скорпион.

Люди в салоне запаниковали и кинулись наружу, перекрыв проход. Когда сотрудники аэропорта добрались до нужного места, скорпиона нигде не было.

Не известно, как долго скорпион находился в самолете, но есть предположения, что он некоторое время жил в салоне.

Отмечается, что во время полета никто не пострадал. Сотрудники авиакомпании обещали отыскать скорпиона.