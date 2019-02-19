Президент «Лиона» пожелал Месси заболеть простудой

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Оляс прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава клуба отметил опасность игры против форварда сине-гранатовых Лионеля Месси.

"Мы играли против "Манчестер Юнайтед" с Роналду в 2004 году, Криштиану был просто ракетой. Сталкивались и с такими парнями, как Бекхэм и Месси, хотя аргентинец никогда не играл очень вдохновленно против нас. Надеемся на продолжение этой тенденции. Если Месси подхватит простуду, это будет хорошо для нас", - приводит слова Оляса Daily Express.

Встреча состоится 19 февраля.