Футбольный клуб оштрафовали за шпионаж за соперником по матчу

Английская футбольная лига наказала "Лидс Юнайтед" за шпионаж за командой "Дерби Каунти", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации на на официальном сайте организации, главный тренер обвиняемого клуба Марсело Бьелса отправил своего помощника шпионить за подготовкой команды Фрэнка Лэмпардаперед матчем 27-го тура Чемпионшипа с "Дерби" (2:0).

"Каунти" обратили внимание на незнакомца и вызвали правоохранительные органы. Полиция установила, что человек является сотрудником "Лидса". Позже Бьелса взял ответственность за случившееся на себя.

В итоге клуб получил предупреждение от лиги, а также штраф в размере £200 тыс.