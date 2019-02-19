В NASA рассказали, когда возможна экспедиция на Марс

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал, когда на Марс отправится пилотируемая экспедиция. Об этом он сказал в интервью MSNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, для этого нужно еще много седлать, но в NASA планируют отправиться на Марс в середине 2030-х годов.

"В конечном счете мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе", - заявил Брайденстайн.

Он уточнил, что планируется двухлетнее пребывание на поверхности планеты.