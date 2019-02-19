Netflix закрыл все сериалы по Marvel

Американская компания Netflix приняла решение закрыть еще два сериала, которые являются последними проектами по комиксам Marvel. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, речь идет о сериалах "Каратель" и "Джессика Джонс". В компании уточнили, что сериал об охоте Фрэнка Касла на преступников Нью-Йорка не будет возобновлен на третий сезон. Третий сезон "Джессики Джонс" также станет последним для проекта.

Уточняется, что проекты решили закончить не из-за низких показателей, а из-за того, что Netflix не хочет платить лицензионные отчисления конкурентам за использование героев.