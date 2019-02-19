Умер автор термина «глобальное потепление»

19 февраля 2019 07:28

В США в возрасте 87 лет умер американский геолог и климатолог Уоллес Брокер, считающийся автором понятия "глобальное потепление", сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителя Колумбийского университета, Брокер умер 18 февраля в одной из нью-йоркских больниц. Он уточнил, что в последние несколько месяцев Брокер болел.

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