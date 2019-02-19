Друзь уезжает в США на фоне скандала
19 февраля 2019 07:54 498
Магистр игры передачи "Что? Где? Когда?" Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам его дочери Инны, в США состоится презентация книги Друзя "Эня, Томас и другие".
"Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были", - заявила Инна.
Уточняется, что организаторы мероприятия и не собирались ничего отменять.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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