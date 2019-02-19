Друзь уезжает в США на фоне скандала

Магистр игры передачи "Что? Где? Когда?" Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам его дочери Инны, в США состоится презентация книги Друзя "Эня, Томас и другие".

"Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были", - заявила Инна.

Уточняется, что организаторы мероприятия и не собирались ничего отменять.