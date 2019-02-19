В США произошла стрельба, есть жертвы

19 февраля 2019 07:33

В США полиция проинформировала о гибели четырех человек в результате стрельбы в Мичигане. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на улице 19 mile Road в округе Кент после обеда.

"Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в настоящее время угрозы общественной безопасности нет.

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