В США произошла стрельба, есть жертвы
19 февраля 2019 07:33 86
В США полиция проинформировала о гибели четырех человек в результате стрельбы в Мичигане. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на улице 19 mile Road в округе Кент после обеда.
"Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в настоящее время угрозы общественной безопасности нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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