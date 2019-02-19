«Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» и вышел в 1/4 Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" нанес поражение лондонскому "Челси" в матче 1/8 финала Кубка Англии, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы оформили полузащитник Андер Эррера и хавбек Поль Погба.

Соперником "красных дьяволов" по 1/4 финала Кубка Англии стал "Вулверхэмптон".

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок Англии. 1/8 финала.

"Челси" (Лондон) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) - 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 - Эррера, 31, 0:2 - Погба, 45