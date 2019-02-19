В Индии грузовик наехал на свадебную процессию, 13 человек погибли

19 февраля 2019 08:11

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 15 получили ранения в результате наезда грузовика на свадебную процессию в индийском штате Раджастхан, сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник поздно вечером в деревне Амбавали (Ambawali), округ Пратапгарх. Свадебная процессия шла по обочине вдоль шоссе, когда в людей врезался грузовик.

Как сообщает телеканал, пострадавшие, среди которых невеста, были доставлены в больницу. Полиция расследует обстоятельства случившегося.
 

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