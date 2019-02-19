Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов
19 февраля 2019 09:00 99
Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В компании заявили, что пользователи должны получать достоверную информацию о том, "кто стоит" за страницами в социальной сети.
"Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы", - говорится в заявлении.
В Facebook подчеркнули, что в настоящее время эта функция не является общедоступной, поэтому компания обратилась к администраторам аккаунтов для получения дополнительных сведений о страницах. После предоставления этих данных страницы снова возобновят работу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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