Заместитель генпрокурора США собрался в отставку
19 февраля 2019 09:09 62
Род Розенстайн, заместитель генерального прокурора США, собрался уйти в отставку в середине марта. Именно Розенстайн назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию мифического "вмешательства России" в выборы в США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Дональд Трамп неоднократно критиковал Розентайна за склонность к "охоте на ведьм", имея в виду его подозрения о сговоре президента США с Кремлем, передает агентство "Интерфакс".
Решение Розенстайна ожидаемо: ранее было известно, что он покинет пост после того, как новый генпрокурор вступит в должность. Неделю назад сенат США утвердил в качестве нового генерального прокурора Уильяма Барра.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:41
В Баку пошел первый снег
-
18 Фев. 10:40 12 893
-
18 Фев. 11:29 9 408
-
18 Фев. 15:55 7 323
-
18 Фев. 12:49 5 464
-
18 Фев. 14:34 5 176