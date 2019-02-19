Заместитель генпрокурора США собрался в отставку

19 февраля 2019 09:09

Род Розенстайн, заместитель генерального прокурора США, собрался уйти в отставку в середине марта. Именно Розенстайн назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию мифического "вмешательства России" в выборы в США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дональд Трамп неоднократно критиковал Розентайна за склонность к "охоте на ведьм", имея в виду его подозрения о сговоре президента США с Кремлем, передает агентство "Интерфакс".

Решение Розенстайна ожидаемо: ранее было известно, что он покинет пост после того, как новый генпрокурор вступит в должность. Неделю назад сенат США утвердил в качестве нового генерального прокурора Уильяма Барра.

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