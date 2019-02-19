Крупный пожар в Южной Корее, более 70 пострадавших

Как минимум два человека погибли, более 70 пострадали в результате пожара в мужской бане в городе Тэгу южнокорейской провинции Кёнсандо. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап.

Как сообщает агентство, пожар начался во вторник в 7.11 утра по местному времени в бане для мужчин.

Пострадавшие были доставлены в больницу, у большинства отравление дымом.

Полиция ведет расследование инцидента.

