Крупный пожар в Южной Корее, более 70 пострадавших

19 февраля 2019 10:02

Как минимум два человека погибли, более 70 пострадали в результате пожара в мужской бане в городе Тэгу южнокорейской провинции Кёнсандо. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап.

Как сообщает агентство, пожар начался во вторник в 7.11 утра по местному времени в бане для мужчин.

Пострадавшие были доставлены в больницу, у большинства отравление дымом.

Полиция ведет расследование инцидента.
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az