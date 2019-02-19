Крупный пожар в Южной Корее, более 70 пострадавших
19 февраля 2019 10:02 140
Как минимум два человека погибли, более 70 пострадали в результате пожара в мужской бане в городе Тэгу южнокорейской провинции Кёнсандо. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап.
Как сообщает агентство, пожар начался во вторник в 7.11 утра по местному времени в бане для мужчин.
Пострадавшие были доставлены в больницу, у большинства отравление дымом.
Полиция ведет расследование инцидента.
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