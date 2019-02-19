В Китае обрушился мост с туристами

В Китае в провинции Гуандун обрушился веревочный мост с туристами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что один из туристов во время перехода начал прыгать и раскачивать конструкцию, после чего мост порвался.

По словам очевидцев, падающие люди стали цепляться за веревки.

Издание отмечает, что все туристы были в страховочных поясах, никто не пострадал.