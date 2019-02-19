Два ребенка получили травмы в результате обрушения балкона на севере Москвы. Детей госпитализировали, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как сообщает "МК", инцидент произошел на Ленинградском проспекте - пострадали дети в возрасте четырех и десяти лет. У старшей девочки диагностировано сотрясение мозга, а у четырехлетнего мальчика - травма ноги.

Выяснилось, что ЧП произошло около 12-го дома. Женщина с двумя детьми шла по улице - погода была хорошая, они бегали в паре метров от мамы. Неожиданно в районе магазина сверху посыпались камни.

"Малыш успел отскочить, а вот на дочку попало несколько кусков. Рядом была остановка, люди стали кричать, из магазина повыбегали продавцы, начали помогать. Кто-то вызвал "скорую" и МЧС. Слава богу, дети были в сознании", - сообщила женщина газете.

Оказалось, на детей упали куски старого балкона третьего этажа. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу № 9.

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