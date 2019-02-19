В Индии в штате Карнатака во время выполнения фигур высшего пилотажа столкнулись два самолета авиационно-пилотажной группы "Сурья Киран", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел во время подготовки к авиационно-космической выставке Aero India 2017.

Отмечается, что пилоты успели катапультироваться.