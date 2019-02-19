В Индии столкнулись самолеты
19 февраля 2019 11:18 232
В Индии в штате Карнатака во время выполнения фигур высшего пилотажа столкнулись два самолета авиационно-пилотажной группы "Сурья Киран", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел во время подготовки к авиационно-космической выставке Aero India 2017.
Отмечается, что пилоты успели катапультироваться.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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