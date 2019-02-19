В Стамбуле в районе Бахчелиэвлер в жилом здании произошел взрыв, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что по предварительным данным причиной взрыва стала утечка газа.

Также сообщается, что на место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей.

В результате взрыва никто не пострадал.

О других деталях происшествия не сообщается.