Мужчина случайно выстрелил в себя на вечеринке дочери
19 февраля 2019 12:52 133
В американском городе Хамбл, штат Техас, мужчина по неосторожности выстрелил в себя на вечеринке дочери. Об этом сообщает местный новостной портал Click2Houston, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в субботу, 16 февраля. Семья праздновала 16-летие дочери. Отец именинницы решил развлечь гостей и продемонстрировал навыки владения оружием. Он покрутил пистолет на пальце руки и случайно выстрелил себе в живот.
Пострадавшего госпитализировали, его состояние не уточняется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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