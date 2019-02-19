Российским военным запретили иметь смартфоны и вести соцсети
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает военнослужащим иметь смартфоны и общаться с журналистами, сообщается на сайте нижней палаты парламента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно документу, речь идет не только о смартфонах, но и о других гаджетах, в "которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".
Ограничивается право военнослужащих на пользование соцсетями. К примеру, им нельзя будет выкладывать в интернет любую информацию, которая может указать на их местонахождение и принадлежность к Вооруженным силам, а также о нынешних и бывших сослуживцах, членах их семей.
Причиной для принятия запрета авторы законопроекта называют особый интерес к российским военным со стороны спецслужб "отдельных государств, террористических и экстремистских организаций".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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