Иран вышел на самообеспечение бензином, заявил в понедельник министр нефти страны Бижан Намдар Зангане после запуска третьей фазы нефтеперерабатывающего завода Persian Gulf Star Refinery в южном портовом городе Бандар-Аббас. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"К счастью, нам больше не нужно импортировать бензин. Мы достигли самообеспечения. Мы можем экспортировать произведенный нами бензин, но у нас нет планов экспорта", - сказал Зангане в эфире иранского государственного телеканала.



На НПЗ Persian Gulf Star Refinery ведется переработка легкой нефти в бензин и нафту.

По словам Зангане, с запуском новой фазы НПЗ сможет производить 45 млн литров бензина в сутки.

Несмотря на наличие больших запасов сырой нефти, Иран годами импортировал бензин для своих внутренних нужд, поскольку во время предыдущего раунда западных санкций страна не могла покупать запасные части для оборудования и технического обслуживания НПЗ, а также из-за низких мощностей по производству бензина.



Большая часть импорта поступала от нефтепереработчиков в Индии, Юго-Восточной Азии и Северной Азии.