В Дербентском районе Дагестана сняли режим КТО
19 февраля 2019 18:34 192
Режим контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана, где прошла спецоперация, отменен. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба НАК в республике.
Как ранее сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба республиканского НАК, в 10.55 мск начальником управления ФСБ России по республике принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Дербентского района. В ходе спецоперации уничтожили боевика, планировавшего совершить теракт, у него нашли оружие и пояс смертника.
"В 17.00 мск режим КТО в административных границах Дербентского района прекращен",- сказал собеседник агентства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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