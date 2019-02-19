Режим контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана, где прошла спецоперация, отменен. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба НАК в республике.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба республиканского НАК, в 10.55 мск начальником управления ФСБ России по республике принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Дербентского района. В ходе спецоперации уничтожили боевика, планировавшего совершить теракт, у него нашли оружие и пояс смертника.

"В 17.00 мск режим КТО в административных границах Дербентского района прекращен",- сказал собеседник агентства.