Участники экспертной группы, прибывшие на архипелаг Новая Земля, где ранее было зафиксировано нашествие белых медведей, должны провести комплекс работ, в том числе чипировать нескольких животных. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости замначальника отдела управления Росприроднадзора по Архангельской области Игорь Суханов.

Власти Новой Земли отменили режим ЧС на архипелаге, экспертная группа, в которую вошли представители института экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, нацпарка "Русская Арктика" и специалист Росприроднадзора по Архангельской области, продолжает работу.

"Работы еще ведутся. Они должны выполнить определенный объем работ. Их сроки будут зависеть от погодных условий - смогут ли они произвести чипирование медведей, посмотреть места скопления твердых коммунальных отходов, посмотреть за медведями", - сказал Суханов.

По его словам, работам способствует то, что режим ЧС отменен, обстановка стабилизировалась. Как пояснил представитель Росприроднадзора, что касается ошейников с чипами, которые ученые должны надеть на медведей, это обычная практика, которая применяется в отношении разных животных.

"Ошейник позволяет отслеживать перемещение и количество медведей. Он несет научную ценность - ученые могут смотреть на сезонную миграцию, оценивать популяцию", - отметил Суханов.

Девятого февраля власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа было отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих в поселок. Отмечались случаи агрессивного поведения диких животных - нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. В ночь на вторник режим ЧС был отменен.