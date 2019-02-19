Испанская Гражданская гвардия провела две крупномасштабные операции против незаконной перевозки наркотиков и задержала более 60 наркоторговцев. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В общей сложности задержаны 66 человек, изъяты семь тонн гашиша, четыре катера, три украденных внедорожника и оружие, говорится в сообщении ведомства.

В различных населенных пунктах автономного сообщества Андалусия проведены 22 обыска, в том числе в провинции Кадис, через которую в Испанию попадают 40% наркотиков.

Задержанным предъявлены обвинения в наркоторговле, краже транспортных средств и отмывании денег.