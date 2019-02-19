Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте в Швейцарии, под ней могут быть погребены более десяти человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местная газета Nouvelliste, ссылаясь на главу города Кран-Монтана Николя Феро.

По словам Феро, под снегом могут находиться от 10 до 12 человек.

Ранее полиция кантона Вале сообщала, что лавина унесла "нескольких человек".