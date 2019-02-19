Лавина на горнолыжном курорте в Швейцарии - сколько пострадавших?
19 февраля 2019 19:19 161
Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте в Швейцарии, под ней могут быть погребены более десяти человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местная газета Nouvelliste, ссылаясь на главу города Кран-Монтана Николя Феро.
По словам Феро, под снегом могут находиться от 10 до 12 человек.
Ранее полиция кантона Вале сообщала, что лавина унесла "нескольких человек".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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