Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином свою предстоящую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам Трампа, он обсудил "все аспекты" предстоящей встречи. Трамп также сообщил, что на среду запланирован его разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп повторил, что денуклеаризация Корейского полуострова остается его целью. "Особенно торопиться я не планирую", - добавил президент США.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 27-28 февраля во Вьетнаме.