Трамп обсудил с президентом Южной Кореи предстоящую встречу с Ким Чен Ыном
20 февраля 2019 07:37 122
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином свою предстоящую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По словам Трампа, он обсудил "все аспекты" предстоящей встречи. Трамп также сообщил, что на среду запланирован его разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Трамп повторил, что денуклеаризация Корейского полуострова остается его целью. "Особенно торопиться я не планирую", - добавил президент США.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 27-28 февраля во Вьетнаме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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