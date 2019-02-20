Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих - ВИДЕО
20 февраля 2019 10:11 212
Во французском городе Марселе неизвестный напал с ножом на прохожих, сообщает Reuters.
По данным полиции, мужчина атаковал четырех людей. Двоих он ранил в трамвае, еще двоих - на улице. После того как на место событий прибыли полицейские, нападавший направил на них пистолет. Стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь, ранили его и задержали, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
По словам властей, инцидент не был террористической атакой. Мотивы мужчины пока неизвестны.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
09:54 165
Японский истребитель F-2 упал в море
19 февраля 20:52 388
В Канаде семеро детей погибли в результате пожара
19 февраля 20:26 552
Лавина на горнолыжном курорте в Швейцарии - сколько пострадавших? - ОБНОВЛЕНО
19 февраля 19:26 452
Назван новый креативный директор Chanel
-
19 Фев. 13:17 10 012
-
19 Фев. 11:52 7 798
-
19 Фев. 16:10 5 580
-
19 Фев. 14:29 5 102
-
19 Фев. 22:30 4 736