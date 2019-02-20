В Турции у побережья Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом, как передает Day.Az, в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 километра в Гемликском заливе. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, что Турции расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек