В Турции произошло землетрясение
20 февраля 2019 11:47 199
В Турции у побережья Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом, как передает Day.Az, в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 километра в Гемликском заливе. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Напомним, что Турции расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человекСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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