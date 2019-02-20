Два предприятия Армении - цементные заводы Раздана и Арарата - оказались на грани закрытия. Об этом, как передает Day.Az, пишет газета "Жаманак".

"Причина - более дешевая цена на иранский цемент, с которым невозможно конкурировать. Эта проблема была и раньше, но сейчас она еще более обострилась. А если данные комбинаты прекратят свою деятельность, без работы останутся несколько тысяч человек. Кроме того, Армения лишится возможности производить такую стратегическую продукцию, как цемент. Грузия, к примеру, запретила импорт иранского цемента, и их компании хотят приобрести печи армянских заводов", - отмечает издание.