Телевизионная сеть "BBC America" (США) порадовала своих зрителей кадрами с пингвином, которого некоторые учёные уже назвали самым редким в мире, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Видеоролик снят в Антарктике, и можно видеть целую колонию императорских пингвинов, вот только один разительно отличается от своих собратьев, ведь у него явно присутствует редкая генетическая мутация под названием меланизм, то есть птица почти полностью чёрная.

Учитывая то, что чёрный цвет делает этого пингвина куда более заметным для хищников, эксперты удивляются, как он умудрился дожить до зрелого возраста, не став чьим-нибудь обедом.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

