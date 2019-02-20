Разбойное нападение на торговый павильон попало на камеры - ВИДЕО
20 февраля 2019 13:36 158
В торговом центре Черемховского района Иркутской области в один из магазинчиков зашел неизвестный в маске и, угрожая женщине-кассиру ножом, забрал из кассы 20 тысяч рублей. Очевидец случившегося вместе с продавцом пытались обезвредить преступника, однако ему удалось скрыться, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Вскоре он был пойман. Нападавшим оказался 34-летний местный житель, который неоднократно покупал товары в этой торговой точке. Мужчина уже пять раз привлекался за кражи и грабежи, а на разбой пошел из-за своего имущества, которое было заложено в ломбарде.
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