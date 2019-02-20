Жуткая авария в Турции, есть погибшие и раненые
20 февраля 2019 15:31 114
В Турции перевернулся автобус, перевозящий работников сельского хозяйства.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, авария произошла в районе Силифке провинции Мерсин, передает Day.Az.
В результате аварии погибли 4, ранены 26 человек. На место происшествия привлечены бригады скорой помощи и спасатели. Причина ДТП пока неизвестна.
Ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:57 241
Нетаньяху отложил свой визит в Россию
13:01 251
В Турции предотвратили серию терактов
11:47 389