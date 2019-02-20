В Турции перевернулся автобус, перевозящий работников сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, авария произошла в районе Силифке провинции Мерсин, передает Day.Az.

В результате аварии погибли 4, ранены 26 человек. На место происшествия привлечены бригады скорой помощи и спасатели. Причина ДТП пока неизвестна.

Ведется расследование.