Находчивости этого вора из Иркутска позавидовали бы, пожалуй, самые отпетые карманники.

На опубликованных кадрах запечатлена эффектная драка девушек. Однако главное не это. Пользуясь тем, что все увлечены потасовкой, молодой человек тихонько подходит к одной из соперниц и осторожно вытаскивает из заднего кармана смартфон. А для отвода глаз даже берет даму за талию, делая вид, что хочет успокоить. И затем садится обратно за столик.

Как оказалось, проворачивать такие фокусы ему уже не в первой. Следователи полагают, на счету у мужчины целая серия подобных краж, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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