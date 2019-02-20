Жительница города Манди (штат Химачал-Прадеш, Индия) решила провести испытание ходовых качеств легкового автомобиля марки Hyundai прямо в автосалоне.

Индийская автолюбительница во время тест-драйва покинула помещение магазина в салоне понравившегося автомобиля и разбила массивную витрину заведения. Плюс ко всему неудачливая клиентка повредила две легковушки, припаркованные рядом с автосалоном.

По информации местных полицейских, в результате инцидента никто не пострадал. Виновница происшествия нанесла совокупный ущерб заведению и автовладельцам на сумму около 500 тыс. рупий, что сопоставимо с половиной стоимости автомобиля, который женщина планировала купить, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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