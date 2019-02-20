Причина присутствия армянских граждан в Турции - экономический кризис в Армении, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на форуме "Будапештского процесса" по вопросам миграции. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Эрдогана, в настоящее время в Турции проживает около 100 тысяч армян, 40 тысяч из которых являются гражданами Турции.



"Турция не выдворяет армян, вынужденных бежать из своей страны по причине экономического кризиса", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что, не смотря на это, в западных странах, в частности, в Европе ведется антитурецкая пропаганда относительно событий 1915 года.

Отметим, что согласно данным министерства культуры и туризма Турции, в 2018 году эту страну посетили 51,8 тысячи туристов из Армении, что на 7,37 процента больше по сравнению с итогами 2017 года.

Согласно данным министерства, только в декабре 2018 года Турцию посетили 3,9 тысячи граждан Армении, что на 10,26 процента больше по сравнению с декабрем 2017 года. Ежемесячно число граждан Армении, посетивших Турцию, растет как минимум на три процента.

Согласно данным турецких СМИ, ежемесячно, как минимум 200 граждан Армении, остаются в Турции и нелегально устраиваются на работу. Это можно назвать армянской "народной" дипломатией, а точнее способом обосноваться в Турции.