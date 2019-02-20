МИД РФ назвал причину переноса визита Нетаньяху в Россию
20 февраля 2019 18:30 131
Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перенесен из-за подготовки к выборам в стране, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Нам сообщили, что получилось, что возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, связанные с подготовкой к выборам. Премьер должен эти дни быть в стране, решать какие-то вопросы, связанные с выборами", - сказал Богданов, отметив, что его приезд в Россию перенесен.
Отвечая на вопрос, когда теперь состоится визит израильского премьера, Богданов сказал: "Неизвестно, я думаю, что завтра прояснится, завтра кое-что произойдет".
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