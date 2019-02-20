Начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне. Об этом он рассказал на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, "реальные оборонные инвестиции" могут означать только то, что страна готовится к войне.

"То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, - это... подготовка к войне", - добавил Сальм.

Он не уточнил, с кем именно планирует воевать государство.