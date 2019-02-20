Накануне южнокорейское информагентство Ренхап сообщило, что в ноябре прошлого года сотрудники северокорейских спецслужб доставили дочь бывшего временного поверенного в делах посольства КНДР в Риме Чо Сон Гиля из Италии в Пхеньян. Агентство сослалось на заявления бывшего советника-посланника КНДР в Великобритании Тхэ Йон Хо, который два года назад вместе с супругой и детьми перебрался в Южную Корею, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель председателя палаты депутатов Италии Мария Эдера Спадони заявила в этой связи, что глава МВД, вице-премьер Маттео Салвини должен выступить в парламенте с разъяснениями по данному делу.

"Северокорейская разведка похитила на итальянской земле дочь посла Чо Сон Гиля. Это серьезнейший эпизод. Пусть Маттео Салвини как можно скорее придет в парламент и доложит об этом", - написала в среду в Twitter видный представитель правящего "Движения 5 звезд" (Д5З).

В свою очередь замглавы МИД Манлио Ди Стефано, также представляющий Д5З, сообщил в Facebook, что если похищение дочери дипломата КНДР в Италии получит подтверждение, это станет "случаем неслыханной остроты". Он заверил, что в таком случае лица, причастные к данной истории, понесут серьезную ответственность.

Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что он пока "не в состоянии прокомментировать" данную историю. По его словам, в настоящее время МИД занимается проверкой распространенной информации вместе с компетентными органами.

Чо Сон Гиль был направлен в посольство КНДР в Италии в мае 2015 года. В октябре 2017 года после очередного испытания ракеты в рамках северокорейской ядерной программы Рим выслал посла КНДР Мун Чон Нама, и Чо Сон Гиль стал временным поверенным в делах в Италии. Эту должность он занимал до 20 ноября, когда Пхеньян принял решение о его замене. Вскоре после этого дипломат вместе с семьей исчез из посольства, в связи с чем появились слухи о том, что он попросил политического убежища в Италии.