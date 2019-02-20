Жители штата Квинсленд в Австралии смогут приобрести автомобильные номера с эмодзи. Как сообщил телеканал Seven News Sydney, "улыбающиеся рожицы будут использоваться исключительно в декоративных целях", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Украшать свои авто смайликами автовладельцы Квинсленда смогут уже с марта. Это могут быть изображения с улыбкой, смеющиеся, подмигивающие, носящие солнечные очки или имеющие сердечки вместо глаз. Эта услуга обойдется примерно в $300.

Как отметила пресс-секретарь Королевского автомобильного клуба Квинсленда Ребекка Майкл, появление эмодзи на номерах не является чем-то экстраординарным для Австралии. "С помощью различных символов на номерных знаках австралийцы поддерживают свои любимые спортивные команды и города. Использование эмодзи не станет чем-то новым", - пояснила Майкл.

Новость об эмодзи на номерных знаках вызвала ажиотаж в австралийских социальных сетях и разделила пользователей. Некоторые из них отнеслись к идее с энтузиазмом и теперь с нетерпением ожидают марта, другие отнеслись к нововведению скептически. Отдельные же интернет-пользователи возмутились узким выбором смайликов.