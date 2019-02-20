Уголовное дело о мошенничестве с картинами на сумму около 68 миллионов рублей в Москве направлено в суд, рассказала РИА Новости в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Day.Az.

"Окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве с продажей картин на сумму около 68 миллионов рублей", - сообщила она.

Волк рассказала, что по версии следствия, злоумышленница предложила своей знакомой приобрести у нее картины, якобы выполненные знаменитыми художниками 19-20 веков: Полем Сезанном, Камилем Коро, Полем Гогеном, Камилем Писсарро, Пьером Огюстом Ренуаром, Франсуа Буше.

"Введенная в заблуждение относительно реальной стоимости полотен и принадлежности их кисти известных мастеров потерпевшая согласилась на покупку", - рассказала Волк.

Она добавила, что уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас материалы направлены в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

