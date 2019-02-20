Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения России от интернета, поэтому необходимо создавать независимые сегменты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, это как экономический, так и политический ущерб, пострадают интересы спецслужб.

"Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - сказал Путин.

"Я думаю, что они 100 раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - отметил он.

