Снимки с "Хаббла" помогли планетологам найти еще одну луну у Нептуна, следы существования которой ученые случайно заметили пять лет назад. Ее описание и возможные механизмы формирования были представлены в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наши наблюдения показывают, что Гиппокамп, скорее всего, откололся от Протея в далеком прошлом. Это в очередной раз подтверждает то, что внутренние луны Нептуна приобрели свой текущий облик после множества столкновений в давно минувшие эпохи", - рассказывает Марк Шоуальтер (Mark Showalter) из Института поиска внеземных цивилизаций SETI (США).

Нептун, последняя "настоящая" планета Солнечной системы, была открыта в сентябре 1846 года немецким астрономом Йоханом Галле после того, как его существование предсказали теоретики, обнаружившие странности в расположении орбиты ее "соседа"-Урана.

До того, как окрестности Нептуна посетила межпланетная станция "Вояджер-2", ученые считали, что у него было всего три спутника - Тритон, открытый вместе с самой планетой, а также Ларисса и Нереида, обнаруженные уже во второй половине 20 века.

В сентябре 1989 года мир узнал о существовании еще пяти спутников "царя морей", открытых камерами и прочими инструментами "Вояджера-2". Все они находились еще ближе к Нептуну, чем Тритон, и обладали крайне малыми размерами и массой. Уже в текущем тысячелетии астрономы открыли еще пять лун, используя новые наземные телескопы, что довело их общее число до тринадцати.

Это самый маленький из известных 14 спутников планеты, его диаметр составляет всего около 19 километров.

Шоуальтер и его коллеги добавили еще один объект в сонм спутников Нептуна, изучая фотографии газового гиганта, которые периодически получал "Хаббл" в первом десятилетии текущего века.

Пять лет назад, как отмечает астроном, он использовал эти снимки для проверки алгоритма для поиска особенно далеких и тусклых карликовых планет в поясе Койпера, куда в то время направлялся зонд New Horizons.

Она основывается на одном простом принципе - луны и планеты движутся по орбитам предсказуемым образом, плавно перемещаясь из одной точки в другую, тогда как фоновые объекты, такие как звезды, не меняют своего положения. Это позволяет наложить друг на друга множество однотипных снимков одной и той же точки космоса, сделанных в разное время, и искусственно повысить чувствительность сделавшего их телескопа, жертвуя четкостью картинки.

Проверяя работу этого алгоритма на хорошо изученной системе Нептуна, Шоуальтер и его команда сделали неожиданное открытие. Они нашли крайне небольшую и ранее неизвестную луну планеты-гиганта, расположенную между Протеем и Лариссой. По своим размерам она была примерно равна Фобосу или Деймосу, спутникам Марса, и совершала оборот вокруг Нептуна всего за один неполный день.

Сообщив об этом открытии прессе, ученые присвоили своей находке временное имя S/2004 N 1 и начали работать над ее подтверждением. Для этого они провели несколько повторных серий наблюдений при помощи "Хаббла" в 2016 году, используя снимки в ультрафиолете и в видимом диапазоне электромагнитных волн.

В общей сложности, им удалось повторно "поймать" S/2004 N 1 примерно два десятка раз, что подтвердило ее существование и позволило ученым присвоить этой луне новое имя - Гиппокамп, и уточнить ее орбиту, массу и некоторые другие характеристики.

К примеру, космический "морской конек" оказался примерно в пять миллионов раз легче Тритона и в десятки раз меньше своих ближайших соседей. Вдобавок, ее диаметр оказался чуть меньше ожидаемого - около 17 километров, а орбита, как обнаружили Шоуальтер и его команда, была удалена от ближайшего соседа, Протея, всего на 12 тысяч километров.

Этот факт, как отмечает исследователь, раскрывает историю формирования Гиппокампа. Протей больше его по объему примерно в четыре тысячи раз, и на его поверхности присутствует крупный кратер, Фарос, куда новая луна Нептуна может легко уместиться целиком.

Планета Наяда имеет диаметр в 100 километров и последний раз наблюдалась в 1989 году.

И то и другое, по мнению астрономов, говорит о том, что Гиппокамп представляет собой фрагмент Протея, "выбитый" с его поверхности кометой или крупным астероидом в первые эпохи жизни Солнечной системы. Более того, ученые подозревают, что их находка несколько раз сама сталкивалась с другими объектами, распадалась на части и заново объединялась в единое целое.

Этот сценарий, как считают исследователи, хорошо объясняет то, почему внутренние луны Нептуна обладают очень "нестабильными" орбитами, столь разными размерами и прочими необычными характеристиками.

