Легендарный боец смешанного стиля (ММА) Жорж Сен-Пьер созвал на 21 февраля специальную конференцию в Монреале, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам журналиста Бенуа Будуэна, канадский спортсмен намерен объявить о завершении карьеры. Он утверждает, что Сен-Пьер решил уйти из спорта, так как не смог договориться о бое с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Боец не принимал участие в поединках с ноября 2017 года, когда одолел англичанина Майкла Биспинга и отобрал у него чемпионский титул в среднем весе, однако потом канадец отказался от пояса.

На счету Сен-Пьера 28 боев, из которых 26 побед.